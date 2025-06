Il futuro degli stadi di Roma e Lazio torna al centro del dibattito. Dopo le dichiarazioni incoraggianti del Sindaco Roberto Gualtieri sul nuovo stadio della Roma, arrivano anche quelle dell’assessore Alessandro Onorato, intervenuto ai WEmbrace Games allo Stadio dei Marmi.

“Gli stadi si fanno”, ha ribadito Onorato, sottolineando le aspettative dei cittadini di entrambe le tifoserie. Sul fronte Lazio, l’assessore ha ribadito che l’iniziativa spetta al club, ma ha assicurato piena disponibilità dell’amministrazione: “Se la società vorrà andare avanti, come già dimostrato con la Roma, garantiremo procedure trasparenti e rapide”.

Onorato ha poi continuato:

“Il passato è passato. Chiunque voglia investire in questa città – che siano stadi, alberghi o investimenti privati – sono fondamentali per Roma. Non è una città qualunque, è la Capitale d’Italia e compete con le altre grandi capitali internazionali e ospita il G7. “Benvenuti!”, a chi, rispettando le norme, vuole investire qui. Si respira un’aria diversa rispetto al passato, la cultura dei “no” non ci appartengono e, nella massima trasparenza, non possiamo rimanere con le strutture costruite tra il 1900 e il 1960″.

L’Assessore ha infine concluso:

“Ci teniamo la bellezza del Foro Italico, ma se vogliamo competere abbiamo bisogno di nuove infrastrutture, sia pubbliche che private. Qui arriverà la Metro nel 2032, per davvero: una cosa che si diceva quando io frequentavo le scuole elementari. Arriverà davvero, è la dimostrazione che la città sta cambiando. Se vuoi tenere grandi eventi devi avere nuove infrastrutture. Il pubblico, con la collaborazione del Governo, sta facendo dei miracoli. Noi stiamo facendo dei miracoli, abbiamo reso nuovamente Roma attrattiva. Se vogliamo fare un altro salto di qualità, servono nuove infrastrutture, anche private”.