La Roma e il Comune, con una nota congiunta, hanno fatto sapere i motivi dei presunti ritardi per il riavvio delle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione dello Stadio. Specificando come si sia ancora in linea con la tabella di marcia prefissata.

“Con riferimento al previsto riavvio delle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione dello Stadio, Roma Capitale e A.S. Roma rendono noto che è in corso una definizione congiunta della pianificazione delle operazioni da attuare a partire dai prossimi giorni, dunque senza alcun tipo di ritardo rispetto a quanto annunciato con l’ausilio costante di un team di archeologi e tecnici agronomi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai Regolamenti di Roma Capitale”.