Stadio della Roma, ipotesi 21 aprile per la presentazione del progetto definitivo

Susseguono le notizie di scavi e ricorsi, è davvero arrivato un momento decisivo per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Secondo quanto riporta l’ANSA, sarebbe fissata per il prossimo 21 aprile la data più possibile per la presentazione del progetto definitivo.

Proprio nel giorno del Natale di Roma come data simbolica sarà annunciato un passo enorme per la realizzazione vera e propria dell’impianto. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenuto oggi su TeleRadioStereo, confermando l’accaduto. “Stiamo lavorando molto alacremente e vi posso dire che ci aspettiamo nei prossimi giorni che accada qualcosa di importante da parte della società“.

Al momento nell’area dello Stadio sono ancora in corso dei rilievi archeologici, ma a in ogni caso il progetto sembra essere arrivato al punto finale ed è il momento di annunciare la grande notizia. In ogni caso, l’Assemblea Capitolina dovrà rivedere il progetto prima della Conferenza dei Servizi, proprio per verificare che le indicazioni del maggio 2023 siano state accolte e seguite, con particolare attenzione su trasporti, parcheggi e sicurezza per l’ospedale Pertini.