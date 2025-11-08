Quasi tutto pronto per il nuovo stadio giallorosso

Direzione Pietralata: la Roma prosegue il suo cammino verso il nuovo stadio, con la consegna del progetto definitivo entro fine novembre, ma anche con l’obiettivo di presentare tutto in tempo per la candidatura agli Europei del 2032. A commentare la notizia, arriva Claudio Lotito. Come riportato da La Repubblica, il presidente della Lazio ha punzecchiato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Ha citato lo stadio della Roma, era scontato che parlasse anche del nostro, perché anche noi abbiamo presentato le carte. Ha parlato più di quello della Roma? Beh, ma lui è romanista”.