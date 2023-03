Stadio della Roma, il IV Municipio dà il via libera. Ma con più parcheggi

Corriere della Sera (L. Monforte) – Parere favorevole del consiglio del Municipio IV, che governa (anche) Pietralata, alla delibera della giunta capitolina che dichiara l’interesse pubblico per il progetto dello stadio della Roma. L’amministrazione, guidata da Massimiliano Umberti (Pd), ha dato il via libera al documento che adesso approderà nelle commissioni capitoline competenti e poi in Aula Giulio Cesare.

“Un investimento da 600 milioni è qualcosa che non capita tutti i giorni: consentirà uno sviluppo mai avuto del nostro territorio e interviene nell’area dell’ex Sdo, una delle più grandi ferite urbanistiche della città“, ha detto il minisindaco.

La maggioranza si è espressa in modo compatto, 16 i voti favorevoli. Tuttavia dal gruppo di Sinistra civica ecologista la consigliera Carla Corciuolo ha minacciato di incatenarsi in Campidoglio qualora nel corso del dibattito pubblico promesso dal sindaco Roberto Gualtieri non fosse coinvolta adeguatamente la cittadinanza.

Diverse le osservazioni sollevate dal consiglio municipale e che dovranno essere prese in carico dal club giallorosso nella redazione del progetto definitivo. La prima preoccupazione riguarda il numero di parcheggi proposto dall’As Roma e ritenuto insufficiente dal parlamentino di via Tiburtina, ma c’è apprensione anche per una eventuale esplosione del traffico in occasione degli eventi sportivi.

Ancora, l’aula municipale ha chiesto che le attività dello stadio non interferiscano con quelle del vicino ospedale Pertini. “Esamineremo con grande attenzione le osservazioni pervenute“, ha commentato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.