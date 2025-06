Stadio della Roma, Il club e il Comune sperano che arrivi in settimana la relazione sull’area alberata: poi si potrà accelerare

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’impegno della famiglia Friedkin per la Roma è totale, con un nuovo stadio come obiettivo primario: una casa degna dei tifosi, un’eredità per il futuro e un dono alla Città Eterna. Una promessa che ha entusiasmato i tifosi, con la speranza di inaugurare il nuovo impianto di Pietralata entro il 2027-28, anno del centenario giallorosso.

La Roma ha avviato le indagini archeologiche, ma la conclusione dipenderà dalla relazione di Mauro Uniformi, presidente del Conaf, sulla presunta area boschiva nella zona dello stadio. Club e Comune sperano in una relazione entro la prossima settimana per accelerare i lavori. Attualmente, gli scavi si concentrano sulle “aree bianche”, prive di alberi, per evitare problemi con la relazione. Uniformi ha già comunicato al Comune l’esistenza di aree boschive, ora si tratta di quantificarle e pianificare eventuali opere di compensazione. Un uguale numero di alberi in un’area dedicata, con un costo irrisorio (circa centomila euro) rispetto all’investimento di un miliardo di euro dei Friedkin. Costo che, in caso, sarà ovviamente coperto dalla Roma. L’assessore Veloccia ha confermato che con lo stadio ci sarà più verde, anche delle presunte aree boscate, ma per il progetto definitivo si attende la fine delle indagini archeologiche.

Se le indagini archeologiche si concluderanno entro luglio, il progetto definitivo potrebbe essere presentato a settembre o ottobre. Nel frattempo, si sono susseguite riunioni tecniche sui parcheggi. Dopo l’aumento della capienza (da 57.500 a 60mila posti), la Roma deve garantire più parcheggi rispetto a quelli previsti. Una volta consegnato il progetto, si passerà al voto dell’aula consiliare e alla conferenza dei servizi. Poi, bandi internazionali e posa della prima pietra, con l’obiettivo di giocare a Pietralata nel 2027-28.