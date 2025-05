“Rilanciamo mobilitazione, da domani a sabato proteste in piazza“. La convocazione da parte del Comune di Roma per l’apertura di un tavolo di confronto “solo simulato”. Al fine “di fare entrare di soppiatto nell’area di Pietralata la ditta per i sondaggi”. E’ dura la nota dei Comitati che si oppongono alla realizzazione dello stadio della Roma dopo il “colloquio-farsa” in Campidoglio. Si parla di “Giunta composta da personalità politiche deboli e incapaci di un confronto dialettico”, di “incapacità amministrativa”, e durante l’incontro di una “bieca rappresentazione della supponenza e inconsistenza” a fronte “del nostro tentativo, vero, di portare le ragioni degli abitanti di questa città”. I Comitati sottolineano “la debolezza di una pubblica amministrazione schiacciata a tal punto su interessi privati da rilasciare un nulla osta al taglio di tutte le alberature presenti sull’area interessata con la scusa di inesistenti diritti edificatori attribuiti alla Roma calcio, che si sarebbe impegnata a compensare questi abbattimenti, solo nel caso in cui il procedimento non dovesse andare a buon fine. Questo rende il taglio di alberi, per giunta eseguito in un periodo vietato dalla legge a tutela della nidificazione dell’avifauna, totalmente illegittimo e spiega il ricorso alla forza (come dimostrato dal massiccio uso di polizia) per portare avanti il progetto e, semmai, giustificare le proprie azioni in sede legale a disastro ormai avvenuto”. “Siamo davanti a una classe politica per cui il ‘confronto’– dicono ancora i Comitati- non è un momento di democrazia ma un’arma di distrazione, funzionale alla versione di un dialogo con la cittadinanza nei fatti inesistente, esattamente come l’incontro di oggi ha dimostrato”. E allora vengono da loro rilanciate le mobilitazioni già annunciate: domani alle ore 12 sotto l’assessorato all’Ambiente, giovedì alle 16.30 con un corteo fino all’assessorato all’Urbanistica e infine sabato in piazza del Campidoglio. Lo slogan: “Risponderemo organizzati alla vostra prepotenza, contro questa Giunta nessuna indulgenza“.