Corriere della Sera (R. Frignani) – Alta tensione a Pietralata per l’avvio dei sondaggi archeologici propedeutici allo stadio della Roma. Manifestanti e attivisti del comitato “Sì al parco, no allo stadio” hanno bloccato i mezzi degli operai, dando vita a un corpo a corpo con la polizia: una donna è rimasta contusa. Il Campidoglio ha deciso di sospendere momentaneamente le operazioni, ma il sindaco Gualtieri ribadisce che il progetto andrà avanti: “Ostacolare le analisi è privo di senso, rispettiamo tutte le norme. Tutte le operazioni vengono fatte in base alle normative vigenti e il progetto, raccogliendo un’esigenza emersa nel dibattito pubblico, aumenterà le aree permeabili e sarà integrato da un grande parco verde fruibile che offrirà ai cittadini aree verdi curate e accessibili a differenza di quanto succede ora. Lo stadio, che non prevede alcuna cubatura aggiuntiva rispetto all’impianto sportivo, è un progetto importantissimo che riqualifica un intero quadrante in condizioni di degrado. Siamo disponibili al confronto, ma andiamo avanti con determinazione rispettando scrupolosamente le procedure di legge nella consapevolezza dell’importanza strategica di questo progetto per la città”.

Critiche dal M5S e da Avs, che denunciano “atti di violenza contro cittadini e parlamentari”. Fratelli d’Italia definisce “legittime” le proteste dei residenti, mentre Carlo Calenda invita a “procedere spediti” su stadio e termovalorizzatore.