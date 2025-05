Buone notizie per i tifosi giallorossi e, più in generale, per il futuro urbanistico della Capitale. Il progetto del nuovo stadio della Roma sembra ormai avviato verso la sua realizzazione, dopo anni di tentativi naufragati tra burocrazia e polemiche. A confermare l’avanzamento dell’iter è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto a La7.

“Lo stadio della Roma si farà, perché siamo già in uno stadio avanzato”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando il clima di rinnovata fiducia degli investitori privati nei confronti della città. “Stiamo attirando molti investimenti – ha aggiunto – perché si è capito che a Roma, finalmente, le cose si fanno”.

Gualtieri ha poi aperto anche alla possibilità di un nuovo impianto per la Lazio: “La società ha manifestato la volontà di farlo, ha avviato un procedimento e se tutto andrà bene ci sarà anche l’altro stadio”. Entrambe le società, ha specificato il sindaco, hanno espresso l’intenzione di non costruire cubature aggiuntive, ma solo gli stadi e grandi parchi pubblici, ricevendo così il pieno sostegno dell’amministrazione.