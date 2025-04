Il tema dello Stadio della Roma torna al centro del dibattito pubblico, con novità attese a stretto giro. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha parlato ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7, lasciando intendere che nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi significativi sull’iter del nuovo impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata.

“Stiamo lavorando molto alacremente e vi posso dire che ci aspettiamo nei prossimi giorni che accada qualcosa di importante da parte della società”, ha spiegato Gualtieri, aggiungendo: “Siamo in attesa di un passaggio molto rilevante, quindi non anticipo altro, ma basterà pazientare per vedere. Ci saranno delle notizie positive importanti a breve”.

Nel frattempo, non mancano le voci contrarie. La scorsa settimana, infatti, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Tamburrano e l’ex sindaco Ignazio Marino hanno diffuso una nota congiunta chiedendo di congelare l’iter, sottolineando la necessità di tutelare il bosco dell’area interessata. Ma il Campidoglio, al momento, sembra intenzionato a proseguire spedito.