Prosegue con passo deciso l’iter per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma, uno dei progetti più attesi dai tifosi giallorossi e dalla città. Dopo mesi di lavoro tecnico e confronti istituzionali, arriva un importante aggiornamento direttamente dal Campidoglio.

Durante la presentazione del quarto rapporto sulla città, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha confermato che entro novembre sarà pronto il progetto definitivo dell’impianto che sorgerà a Pietralata. Ecco le sue parole:

“Una grande operazione di rigenerazione vede protagonista Pietralata, con la realizzazione del Rome Technopole, insieme al futuro Stadio della Roma, pronto ad animarsi con la passione dei tifosi e con gli Europei del 2032. È un risultato che abbiamo fortemente voluto. Siamo sempre stati determinati a concretizzare questo sogno, mettendoci il massimo rigore per il rispetto delle regole, ma convinti che il nuovo stadio, con un parco attrezzato di 11 ettari, sarà un polmone di gioia che farà bene a tutta la città. Per questo siamo felici di annunciare che entro novembre avremo il progetto definitivo. Sarà uno degli stadi più belli del mondo. Una grande opera, a cui vogliamo accompagnare anche il recupero del Flaminio e una nuova casa per la Lazio, con cui è aperto un confronto sulla procedura più adeguata per portare avanti il progetto”.