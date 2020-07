Stadio della Roma, fissata per lunedì prossimo la riunione del Movimento 5 Stelle

Le discussioni per lo Stadio della Roma vanno avanti anche se molto a rilento. Qualcosa si muove in Campidoglio ma, come riportato da Fernando Magliaro de Il Tempo, prima di lunedì prossimo non si saprà nulla. E’ stata fissata per quel giorno la riunione interna del Movimento 5 Stelle per parlare del progetto di Tor di Valle.

#Stadiodellaroma l’aggiornamento è “attendere fino a lunedì prossimo”. La riunione interna del Gruppo M5S in Campidoglio dedicata allo Stadio è stata fissata per lunedì prossimo (speriamo) — Fernando M. Magliaro (@FMagliaro) July 13, 2020