Stadio della Roma, finalmente si parte: treni e viabilità, le carte in Campidoglio

Il Tempo (F. Magliaro) – Domani andranno in Giunta comunale i due testi di convenzione fra Campidoglio e Regione Lazio per la ferrovia Roma-Lido di Ostia e fra il Campidoglio e la Città Metropolitana per la via del Mare. Si tratta dei due atti preliminari per completare il testo della convenzione con la Roma per il progetto stadio. Dal Campidoglio filtra ottimismo circa la volontà di adottare i testi la prossima settimana, per evitare la pausa dei lavori. Nel frattempo nel pomeriggio il sindaco Raggi ha chiesto al Governo di nominare un commissario straordinario per la realizzazione del Ponte dei Congressi, altra opera fondamentale per il progetto. Come si legge da comunicato del Campidoglio: “Velocizzare in ogni modo le procedure per realizzare il Ponte dei Congressi a Roma, un’opera strategica per la città anche in relazione al progetto dello Stadio di Tor di Valle”.