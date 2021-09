Stadio della Roma, Fienga: “Dopo la sua presentazione si può approvare il progetto entro un anno”

Guido Fienga, CEO della Roma, ha rilasciato un’intervista all’Ansa a proposito delle elezioni comunali, in programma il 3 e 4 ottobre, e del nuovo stadio. Queste le sue parole:

“Se cominciano a lavorare con la nuova Giunta subito dopo le elezioni, il progetto per il nuovo stadio si può approvare entro un anno. Seguiamo con interesse la campagna elettorale, desiderosi di conoscere le idee dei candidati in merito al progetto dello stadio dal nuovo sindaco, chiunque sia. Lavoreremo con la futura amministrazione per realizzare insieme lo stadio. Sulla base dell’esperienza avuta, quello che ci aspettiamo dal nuovo sindaco, chiunque sia, è che i tempi di approvazione siano all’altezza di un progetto così ambizioso e importante non solo per i nostri tifosi ma per l’intera comunità. Come abbiamo visto un iter di approvazione troppo lungo rischia di far perdere significato al progetto stesso, alterando di fatto le condizioni per il suo successo. Iniziando a lavorare con la nuova Giunta subito dopo le elezioni noi crediamo fortemente che il progetto si possa approvare entro un anno dalla sua presentazione. Stiamo seguendo con interesse la campagna elettorale per le prossime elezioni comunali, desiderosi di conoscere le idee dei candidati in merito al progetto dello stadio: in generale il futuro della città è un tema che non può che stare molto a cuore al nostro club, impegnato in diverse attività sul territorio ormai da anni. Il legame tra Roma e AS Roma è inscindibile”.