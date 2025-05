“In merito alla questione dei sondaggi archeologici per la realizzazione dello Stadio a Pietralata, propedeutici alla definizione del progetto definitivo che la Roma sta ultimando, si conferma la piena disponibilità al confronto con i comitati – peraltro già avvenuto in occasione del Dibattito pubblico – ma si ribadisce la piena e ferma determinazione a far proseguire le attività di indagine, secondo l’iter già definito e autorizzato”. E’ quanto si apprende da fonti del Campidoglio.