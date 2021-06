Stadio della Roma, Costanzo: “Conosco la burocrazia, mi auguro non passi troppo tempo”

Il Tempo (M. Costanzo) – Mi fa piacere apprendere che la Roma avrà un nuovo stadio. È pur sempre la Capitale d’Italia e di stadi capienti ne deve avere più di uno. L’entusiasmo dei tifosi in occasione di Italia–Turchia per essere potuti tornare all’Olimpico, la dice lunga della voglia di stare in uno stadio a tifare i colori preferiti. Conosco la burocrazia e mi auguro perciò che non passi troppo tempo per il nuovo stadio della Roma. Devo riconoscere all’Amministrazione Raggi che, sollecitata, ha fatto un buon lavoro.