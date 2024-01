Come riportato dalla stessa Roma Capitale ci sono della novità sul progetto Stadio della Roma. La giunta Gualtieri ha approvato la delibera che pone fine alla fase del dibattito pubblico sulla costruzione dell’opera di Pietralata. Il prossimo passo spetterà alla Roma che dovrà presentare il progetto definitivo.



L’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha dichiarato: “Con questa delibera completiamo l’iter del dibattito pubblico e, ancora una volta, lo facciamo nel pieno rispetto delle tempistiche, dimostrando l’attenzione e la serietà con cui stiamo seguendo questo progetto per permettere la realizzazione dello stadio in tempo per celebrare il centenario della squadra giallorossa. Tutte le raccomandazioni emerse nell’iter del dibattito pubblico sono in linea con le prescrizioni contenute nella Delibera approvata dall’Assemblea Capitolina per il riconoscimento del Pubblico Interesse. Roma Capitale ha concluso, per il momento, il proprio lavoro dando tra l’altro le autorizzazioni per l’avvio dei sondaggi sulle aree di Pietralata. Ora la Roma deve presentare il progetto definitivo, passaggio indispensabile per la realizzazione di un’opera attesa da tanti anni dai tifosi che è allo stesso tempo una grande occasione di valorizzazione di un quadrante della città”.