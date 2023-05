Stadio della Roma, Caudo: “In questi giorni sono all’estero, ma per onestà e trasparenza non avrei preso parte al voto”

Oggi l’Assemblea Capitolina si riunirà per parlare della delibera circa il riconoscimento dell’interesse pubblico del Nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Come riportato da Il Tempo, il Presidente della Commissione Pnrr e già assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Giovanni Caudo non prenderà parte alla seduta: “In questi giorni sono all’estero per un impegno ma per onestà e trasparenza, come ho detto anche all’assessore Veloccia, se fossi stato a Roma non avrei comunque preso parte al voto sulla delibera. La metà del trasporto pubblico riportato nel maxi-emendamento non va bene: significa che almeno il 60% di chi andrà allo stadio ed oltre ci andrà con un mezzo su gomma. Inoltre, è inspiegabile non aver posto la condizione del rispetto della dotazione di aree a verde e servizi già prevista nel piano particolareggiato di Pietralata”.