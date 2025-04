Proseguono le attività preliminari per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. È stata avviata una relazione faunistica e vegetazionale per valutare l’impatto ambientale dell’opera e pianificare eventuali misure di tutela.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco su X, questa mattina è iniziata la ricognizione della fauna presente nell’area, con il ritrovamento di un guscio d’uovo documentato in foto.

Questa fase è essenziale per individuare criticità ambientali e garantire un intervento sostenibile, nel rispetto dell’ecosistema locale.

Iniziate a #Pietralata attività per una relazione faunistica-vegetazionale propedeutica agli scavi. In particolare sarebbe in corso la ricognizione della fauna presente nell’area dove dovrebbe sorgere lo #StadiodellaRoma #ASRoma. Nella foto guscio d’uovo repertato questa mattina pic.twitter.com/E8c617wVAT

— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) April 1, 2025