Una giornata decisiva per il futuro infrastrutturale della Roma, con l’Assemblea Capitolina chiamata a votare la conferma del pubblico interesse sul progetto del nuovo stadio giallorosso. Si tratta di un passaggio chiave nell’iter amministrativo che, una volta concluso il percorso di competenza del Comune, porterà la pratica sul tavolo della Regione per la conferenza dei servizi decisoria.

Secondo quanto riferito dal giornalista Alessio Di Francesco, la seduta è iniziata dopo il raggiungimento del numero legale al secondo appello, intorno alle 10.45. In Aula è in corso la discussione generale, seguita dalla valutazione di nove ordini del giorno e otto emendamenti presentati dai consiglieri. La seduta è prevista fino alle 14, ma potrebbe essere prorogata in caso di necessità.

Particolarmente emozionato l’ex calciatore Ubaldo Righetti, intervenuto mostrando la propria figurina ai tempi della carriera in giallorosso: “Non ce l’ha fatta il presidente Dino Viola, che lo voleva costruire quando io ero giocatore, quindi ringrazio i Dan Friedkin perché ora che ho i capelli bianchi finalmente vedrò lo stadio”. Parole che testimoniano il valore simbolico del progetto, atteso da decenni nell’ambiente romanista.