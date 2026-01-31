Il tema stadio continua a essere centrale nei corridoi del Campidoglio, con il progetto della Roma che entra in una fase decisiva sul piano politico e amministrativo. Un passaggio chiave che può accorciare sensibilmente i tempi dopo mesi di attese e limature tecniche.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, nei prossimi giorni il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori coinvolti incontreranno la maggioranza capitolina per fare il punto sul masterplan dello stadio di Pietralata. L’obiettivo è accelerare l’iter e arrivare rapidamente alla delibera che recepisce le modifiche richieste dal Comune rispetto al primo piano di fattibilità.

La delibera dovrebbe approdare in Assemblea capitolina entro la fine di febbraio, prima del passaggio del dossier al commissario straordinario per gli stadi, ruolo che potrebbe essere ricoperto dallo stesso Gualtieri. Intanto prosegue anche la definizione della convenzione tra Roma e Campidoglio, con la messa a punto dei costi delle opere pubbliche e dei servizi che il club dovrà garantire attorno al nuovo impianto da oltre 60mila posti.