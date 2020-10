Stadio avanti piano. Vitek arriva a Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Entro fine mese Vitek sarà a Roma per la firma del rogito dei terreni di Tor di Valle. Prosegue anche il dialogo con Friedkin. La Sindaca Raggi è convinta di portare al voto il progetto entro Natale e con l’uscita di Parnasi anche i grillini più scettici si convinceranno a votare a favore. Si attendono solo le delibere sulla convenzione di Regione e Città Metropolitana, ma non ci saranno altri ostacoli. Vitek è anche disposto ad entrare nella Roma come socio di minoranza, ma Friedkin non sembra molto interessato. Probabilmente il ceco si farà affiancare da un costruttore romano per la realizzazione dello stadio e del business park. Ci sono stati diversi contatti anche con Caltagirone. Friedkin non ha fretta, la soluzione di Tor di Valle non èl’ideale, ma sa che cambiare area significa ricominciare tutto daccapo.