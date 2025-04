Lorenzo Vitali, chief administrative officer e general counsel della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto dello Stadio che dovrebbe sorgere a Pietralata. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

“Ci sono due numeri a cui teniamo davvero molto: il primo è l’investimento. L’investimento complessivo sarà superiore al miliardo di euro. Questo ve lo confermiamo. Il secondo dato a cui teniamo molto, perché sappiamo la passione dei tifosi, è quello della capienza: eravamo partiti con un capienza di 55 mila posti, invece adesso la capienza è superiore ai 60 mila. Siamo nel range 61-62”.

La Curva Sud?

“Noi vogliamo aumentare ancor di più un engagement dei nostri tifosi che è già notevole. Lo facciamo partendo dal luogo per eccellenza che è la Curva Sud. Ci siamo immersi, la proprietà si è immersa, Dan e Ryan hanno pensato personalmente a disegnare la Curva Sud più inclinata e più grande del mondo, lo possiamo dire, sia in termini di spettatori che in termini di inclinazione. Un’esperienza paragonabile era il muro giallo di Dortumund, ma l’ambizione è quella di superarlo sia in termini di acustica sia in termini di impatto. Quindi pensate cosa può essere dare alla Curva Sud una roba del genere a livello di impatto. Per darvi un dettaglio la Curva Sud a livello di disegno da parte della proprietà è stata la prima cosa a cui hanno pensato, è davvero fondamentale”.

Il delistining deve essere riconosciuto come un segno di serietà dei Friedkin?

“Senz’altro, è stato fatto uno studio molto attento se per una società di calcio con una proprietà visionaria e ambiziosa, essere in borsa e quindi guardando al futuro le prerogative alla voglia di fare che la proprietà e per rendere diciamo diciamo la società più snella e anche diciamo più vicina ai loro desiderata in termini, anche di diciamo velocità di esecuzione, ecco la privatizzazione sicuramente rappresenta il primo passo e poi lo stadio senz’altro il coronamento dal punto di vista dell’investimento”.