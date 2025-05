Il progetto del nuovo Stadio della Roma a Pietralata entra ufficialmente in una fase decisiva. Come rivelato in esclusiva da Radio Roma Sound, sono state diffuse oggi le prime immagini degli scavi archeologici in corso nell’area destinata a ospitare il futuro impianto giallorosso. Nelle foto si vede chiaramente una ruspa al lavoro e una panoramica della prima trincea realizzata in questa delicata fase preliminare, che ha l’obiettivo di sondare il sottosuolo e accertare la presenza di eventuali reperti archeologici.

Si tratta di un passaggio obbligato, richiesto dalla Soprintendenza statale, prima di poter procedere alla presentazione del progetto definitivo dello stadio. A documentare tutto, anche il giornalista Alessio Di Francesco, che ha condiviso le immagini sul suo profilo X, offrendo ai tifosi romanisti un primo sguardo concreto sull’avanzamento del piano

https://x.com/difrancescoale/status/1927640493254443112?s=46&fbclid=IwY2xjawKjrTpleHRuA2FlbQIxMQABHuFrmJUJDBskaaUc34FwPznAX-2ZjPB8L_IyUtedAHYQUuXEjGr-vNGuubq9_aem_8SdyRZgFq4twZ2PNl8mi9A