La Responsabile relazioni istituzionali del progetto stadio AS Roma, Lucia Bernabè, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

A che punto è lo stadio?

“Siamo all’ultimo step dell’iter amministrativo. Sono quattro anni che lavoriamo su questo progetto e abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l’amministrazione capitolina; insieme a loro abbiamo scelto l’area dove sorgerà il nuovo stadio e sarà l’area di Pietralata. Abbiamo affrontato con loro tutti gli step per arrivare all’approvazione in giunta del progetto provvisorio, affrontando un dibattito pubblico, che generalmente è la fase in cui molti stadi vengono dichiarata non percorribili. Il sagittino pubblico è andato bene, siamo arrivati all’approvazione in giunta, dove ci sono state date delle prescrizioni e da quel momento abbiamo lavorato sulle prescrizioni che il Campidoglio ci ha dato. Adesso siamo in procinto di consegnare il progetto definitivo. Da lì partirà tutto un iter con la Regione Lazio e poi saremo pronti per costruirlo”.

Sulla Curva Sud

“Aggiungi che tra l’altro questo stadio è lo stadio con la più grande Curva Sud, perché sono circa 21mila persone, quindi si è proprio voluto dare un’importanza a questa componente notevole”.

“Lo stadio deve essere utilizzato 24 ore su 24 sette giorni su sette, quindi non si pensa a uno stadio solamente nel giorno della partita. la proprietà pensava di adibire questo stadio e eventi importanti come concerti di star internazionali, però ci sono anche delle attività più quotidiane che si possono fare in in questo stadio come ad esempio convegni aperti ristoranti ci sono delle attività commerciali quindi lo spazio sarà utilizzabile davvero sette giorni su sette”.