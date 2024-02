La Repubblica (M. J.) – Alcuni resti archeologici di età ro­mana potrebbero bloccare il proget­to dello stadio della Roma a Pietrala­ta. L’allarme arriva dalla Soprinten­denza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, che con due lettere evidenzia delle criticità per la costruzione dello stadio.

Un fulmine a ciel sereno che arriva a po­chi giorni dall’annuncio del Campi­doglio della fine del dibattito pubbli­co sull’impianto di Pietralata con l’approvazione della relazione pre­sentata da Nomisma, società incari­cata di gestire gli incontri con la cit­tadinanza.

Nelle due missive vengono sollevati dubbi sulla fattibi­lità dell’impianto nell’area indivi­duata e si avanzano richieste di indagini geologiche con il coinvolgimento di un archeologo professio­nista. Perché gli scavi per la costru­zione dello stadio andreb­bero a toccare su noti resti archeologici di età roma­na. Una questione che dovrà essere posta all’attenzio­ne del committente (cioè l’As Roma) che dovrà even­tualmente considerarlo in fase di presentazione del progetto definitivo. Il prossimo step prevede la conse­gna da parte del club giallorosso del progetto definitivo corredato di un piano economico-finanziario asseve­rato che dovrà essere approvato dal­l’Assemblea Capitolina. Una volta ri­cevuto l’ok si inizierà la conferenza dei servizi decisoria che verrà aper­ta dalla Regione Lazio.