Squalifica Mourinho, la Roma in silenzio stampa per le gare contro Sassuolo e Lazio

Dopo il ricorso respinto e la squalifica confermata a José Mourinho, la Roma ha deciso di entrare in silenzio stampa. La decisione arriva come forma di protesta verso il provvedimento nei confronti dello Special One. Dunque, i tesserati giallorossi non parleranno nei pre e post partita di Sassuolo e Lazio. Lo riporta Jacopo Aliprandi.

