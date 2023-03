La Roma non ci sta e prepara il ricorso. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la società giallorossa è pronta a presentare ricorso per le due giornate inflitte a Josè Mourinho dopo l’espulsione ricevuta allo Zini contro la Cremonese. L’obiettivo è far tornare il tecnico per la sfisa contro il Sassuolo in programma il 12 marzo.