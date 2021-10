Il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per José Mourinho in seguito all’espulsione per doppia ammonizione rimediata nel corso di Roma-Napoli. Il tecnico portoghese, quindi, non sarà in panchina per la sfida in casa del Cagliari, in programma mercoledì 27 ottobre alle ore 20:45. Di conseguenza non si terrà neanche la consueta conferenza stampa pre-partita.