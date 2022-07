Spunta Zaha per l’attacco. Stallo Frattesi, però c’è Kluivert che può partire

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Da ieri si è cominciato ad associare il nome di Zaha alla Roma. Il giocatore del Crystal Palace è stato offerto dagli agenti. Ha il contratto in scadenza il prossimo anno eppure il club londinese chiede non meno di 30 milioni di euro. Nella scorsa stagione ha realizzato 12 gol in 30 apparizioni in Premier League. La sensazione, però, è che la Roma al momento sia concentrata più sulle cessioni: da quella di Kluivert a quella di Veretout. E forse questo può servire per sbloccare anche lo stallo relativo a Frattesi.