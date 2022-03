Spugna: “Stiamo dando il massimo e la classifica ci sorride. Il prossimo match sarà importante”

Al margine del match vinto per 3-0 dalla Roma Femminile sul Sassuolo, Alessandro Spugna ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le parole del mister:

Partita dominata dalla Roma, nonostante non fosse un impegno facile.

“Che non fosse facile lo sapevamo, venivamo ad affrontare un avversario forte. L’atteggiamento delle avversarie è stato complicato nel primo tempo da affrontare, erano molto chiuse, ma siamo state brave ad avere la giusta pazienza per arrivare al gol del vantaggio. Poi abbiamo avuto qualche spazio in più, lì siamo state brave ad attaccare la profondità”.

La Roma ora è a più 6 sul Sassuolo. È una buona classifica.

“La classifica ci sta sorridendo, ma non dobbiamo pensare che è fatta per il secondo posto. La prossima partita sarà molto importante per la stagione (contro l’Hellas Verona, ndr), forse sarà la più importante, contro un’avversaria già retrocessa, ma non significa niente perché oggi ha vinto”.

La rosa sta dando tante risposte positive, nonostante le assenze.

“La rosa è di qualità, lo sapevamo, chiunque giochi in questo momento lo fa bene. Ciò ci permette di fare le belle prestazioni che stiamo facendo”.

Tanti sostenitori romanisti oggi sugli spalti, quasi chiedevano di portare la Roma in Europa.

“Stiamo facendo il massimo per poterlo fare. È bellissimo vedere tanta gente fuori casa, non è scontato. È stata una spinta in più, le ragazze l’hanno sentite. Speriamo, dai. Vogliamo farci e vogliamo fare questo regalo a loro”.