La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Con Ferguson l’intesa è sempre più vicina, Roma e Brighton stanno lavorando da giorni con contatti costanti e febbrili. L’ostacolo finale, quello legato all’eventuale riscatto del giocatore, non sembra così alto come appariva una settimana fa. La Roma può anche offrire 30-35 milioni per il riscatto a patto che l’irlandese partecipi a 30 marcature stagionali tra gol e assist.

Capitolo Wesley: la Roma ha alzato l’offerta a 22 milioni più 3 di bonus, arrivando a 25 garantiti per il Flamengo. Si tratta. Per Rios, invece, il semaforo verde ancora non è arrivato. Se oggi il Palmeiras non darà l’ok, Massara virerà su El Aynaoui, già bloccato nei giorni scorsi.