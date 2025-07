Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Wesley è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma: dopo l’addio emozionante al Flamengo, con tanto di gol vittoria contro il Bragantino, l’esterno volerà a breve a Fiumicino. Visite mediche già prenotate, contratto quinquennale da 2,3 milioni netti a stagione, operazione da 25 milioni più 3-5 di bonus. Decisivo per lo sblocco l’arrivo al Flamengo di Emerson Royal, preferito al Besiktas.

Intanto si chiude anche per Ghilardi: il difensore arriverà dal Verona in prestito con obbligo di riscatto (10-12 milioni più bonus), con l’Hellas e la Fiorentina che si divideranno l’incasso. Il giocatore ha rifiutato offerte da Betis e Premier pur di vestire il giallorosso. Massara ora accelera per un esterno offensivo e per sfoltire l’organico.