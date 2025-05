Corriere dello Sport (R. Maida) – La Roma è pronta a consegnare il progetto definitivo per il nuovo stadio a Pietralata. A Trigoria sono arrivati manager americani del Friedkin Group, tra cui Eric Williamson e Ana Dunkel, insieme all’immancabile Ed Shipley. Il presidente Friedkin, assente da marzo 2024, potrebbe tornare per l’ultima in casa col Milan, quando potrebbe anche annunciare il nuovo allenatore.

Il progetto stadio, inizialmente atteso per il 21 aprile, potrebbe essere presentato la prossima settimana. Obiettivo: avvio dell’iter politico e burocratico, con prima partita a Pietralata nel 2028. Stavolta c’è l’appoggio del sindaco Gualtieri, ma servirà molta pazienza per arrivare alla convenzione urbanistica e all’apertura dei cantieri.