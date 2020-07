Sprint Pellegrini per lui e per la Roma

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Una stagione di alti e bassi, in linea con il rendimento della sua Roma, ma adesso Lorenzo è pronto a tornare “Magnifico”. Pellegrini vuole lasciarsi alle spalle una stagione difficile, cominciata come meglio non poteva, ma proseguita con tanti ostacoli che lo hanno messo al centro delle discussioni di una parte del tifo giallorosso. Al centro del dibattito il suo rendimento altalenante nel corso della stagione, causato principalmente da qualche sua insicurezza, i problemi della Roma ma anche da un infortunio che lo aveva fermato proprio sul più bello. Per questo adesso vuole terminare il campionato dando il massimo, per riscattare le prestazioni anonime contro Milan e Napoli, e dimostrare un ulteriore miglioramento dopo la gara contro il Parma. Con gli emiliani si sono visti sprazzi del miglior Pellegrini, non ancora paragonabile al Lorenzo di inizio stagione, ma sicuramente tornando a essere una risorsa importante per invertire il trend negativo dell’ultimo periodo.