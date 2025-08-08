Il Messaggero (A. Angeloni) – All’appello mancano ancora tre calciatori, almeno. Uno in avanti, un difensore e un esterno sinistro che possa alternarsi o fare concorrenza ad Angelino. Sulle cessioni si vedrà: se entrano tre calciatori, ne usciranno altrettanti. Per ciò che riguarda l’esterno si guarda a Echeverri ma il City non va oltre il prestito secco. Resta vivo l’interesse per Fabio Silva. In difesa è in arrivo Ziolkowski ma se dovessero andar via Kumbulla e Hermoso, ne arriverà un altro. Bocciato anche Salah-Eddine.