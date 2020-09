Sprint Kumbulla: arriva e gioca

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Preso atto delle difficoltà di arrivare a Smalling, la Roma ha cambiato strategia. La svolta c’è stata lunedì 7 settembre quando Fienga e Setti si sono fermati a parlare mezzora da soli a Soriano nel Cimino. Argomento Kumbulla. Il via libera lo ha dato lo stesso Friedkin e già oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Per uno strano scherzo del destino il debutto ci sarà proprio contro il Verona. La Roma ha trattato anche Izzo e ha messo in stand-by Smalling, che resta ancora in corsa nel caso si riuscissero a piazzare Jesus e Fazio. Col colpo Kumbulla la società giallorossa potrà aspettare fine mercato per chiedere Smalling in prestito.