Sprint Friedkin, ma c’è Al-Baker

Il Tempo (F.Biafora) – Il futuro della proprietà della Roma è destinato ad essere svelato entro pochi giorni, addirittura, filtra da Boston e dalla Capitale, già entro la prima settimana di agosto. Le carte sul tavolo sono chiare e il tempo è tutto dalla parte di Friedkin, che due giorni fa – affermano i suoi legali – ha presentato l’offerta vincolante per acquistare i club e a Pallotta, che prima di dare il via libera alle firme aspetterà un paio di giorni. Il numero uno della società vuole infatti capire se Fahad Al-Baker dal Kuwait formulerà anche lui una proposta vincolante dopo quella preliminare annunciata su Twitter. Sull’imprenditore arabo sono state fatte tutte le verifiche del caso (la sua azienda è la decima del paese) e, nonostante una comunicazione fuori dagli schemi, è veramente in corsa per l’acquisto. Al Baker è accompagnato nel suo tentativo da due soci e da un mediatore che gli ha proposto l’affare: “Non c’è alcun legame – ha spiegato l’intermediario Alateegi – tra questo investimento e il fondo sovrano del Kuwait. Si tratta di privati”. Per Al Baker il tempo però stringe – aveva chiesto due settimane per approfondire diversi temi – e servirebbe quasi un’offerta “al buio” dopo una prima analisi dei conti. .