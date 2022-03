Sprint El Shaarawy, a cena con Jacobs. E prepara un grande finale di stagione

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Dopo il doppio infortunio al polpaccio – l’altro ieri per il giocatore della Roma cena a Dubai con il campione Marcell Jacobs – Stephan El Shaarawy è finalmente pronto per aiutare la Roma in questo finale di stagione. Mourinho conosce il suo potenziale e nell’ultimo periodo gli ha fatto fare tutta una serie di esercizi ad hoc, per cercare di riportarlo al massimo della forma.

Intanto sono già più di 40mila i tagliandi staccati per la sfida casalinga contro il Bodo in Conference League. Biglietti in vendita da oggi alle 12, in vece, per la trasferta in Norvegia. Fino alle 12 di lunedì 28 marzo potranno prenotarli solo i possessori dell’abbonamento. Poi spazio alla prenotazione libera, che terminerà alle 16 del 31 marzo. Costo circa 32 euro.