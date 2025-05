Corriere della Sera (G. Piacentini) – A Torino per la Roma è in ballo il futuro europeo. I giallorossi sono quinti a un punto dal quarto posto, occupato dalla Juve, e dal sesto, occupato dalla Lazio. Ma il sogno Champions è ancora vivo: servono i 3 punti e poi che la Juventus non vinca a Venezia.

A Torino, poi, si chiuderà un cerchio emotivo: Ranieri siederà in panchina per l’ultima volta, la numero 501 in Serie A. Tra i convocati torna Dovbyk, che partirà dalla panchina. Pellegrini e Dybala, infortunati, hanno voluto essere presenti e sono partiti con la squadra.