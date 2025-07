Corriere dello Sport (L. Scalia) – Baldanzi si è preso la scena nella prima amichevole con il Trastevere dove ha messo a segno due gol. Una prestazione con un segnale chiaro: l’ex Empoli vuole un posto nella rosa della nuova Roma.

Vuole convincere Gasperini. L’ultima stagione per lui non è stata semplicissima nonostante i progressi. Ha fatto tante presenze ma molte parziali, segnando in campionato un solo gol contro l’Udinese. “Ranieri mi ha dato tante opportunità, ho sempre sentito la fiducia dell’allenatore”.