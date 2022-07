La Roma stasera scenderà in campo contro lo Sporting Lisbona per la terza amichevole di questo ritiro. Dybala però secondo quanto riporta Sky non sarà presente. La Joya non è partito con la squadra giallorossa, in quanto sarebbe slittata a domani la firma del contratto. Se quest’ultima arrivasse entro il fischio d’inizio l’argentino potrebbe poi raggiungere lo stadio in un secondo momento, ma non sarà della partita.