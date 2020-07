Sponsor tecnico, Umbro e Puma in prima fila per sostituire Nike

Il 16 luglio Roma e Nike hanno comunicato la risoluzione del contratto che avrebbe dovuto garantire ai giallorossi il “baffo” sul proprio materiale tecnico fino al 2024. Per il prossimo anno il brand americano continuerà a fornire il materiale al club, ma, dalla stagione 2021-22, la Roma dovrà fare affidamento su qualcun altro. Ecco allora che la ricerca è già iniziata, dal momento che la progettazione del materiale tecnico richiede mesi. In un primo momento la rosa di nomi sembrava abbastanza affollata, ma, secondo quanto riportato da Il Tempo, Adidas e Under Armour si sarebbero defilate dalla corsa. Dunque due brand con i quali stanno trattando a Trigoria sono Umbro e Puma. Umbro avrebbe nella Roma il suo unico cliente italiano, mentre Puma andrebbe ad aggiungere i giallorossi al Milan.