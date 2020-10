Sponsor tecnico: si propone anche Castore, è testa a testa con New Balance

Qualche giorno fa è rimbalzata da più parti la notizia di un accordo imminente tra la Roma e la New Balance, per lo sponsor tecnico. I giallorossi, che hanno terminato il loro rapporto con Nike e che sono alla ricerca di nuovi partner, sembrano però non avere come unica ipotesi quella relativa all’azienda di Boston. Stando a quanto riportato da sportspromedia.com, infatti, anche l’azienda produttrice di abbigliamento sportivo Castore si è proposta come possibile sponsor per i giallorossi. Castore può già vantare collaborazioni importanti come quella con il tennista Andy Murray, ex numero 1 dell’ATP, ed i Rangers, storica squadra di calcio scozzese. Il portale rivela inoltre che la decisione definitiva dei Friedkin dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.