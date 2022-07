Spiraglio Dybala

Il Tempo (E.Zotti) – Più di un sogno. Perché dopo tre mesi trascorsi nel silenzio più totale, la Roma ha deciso di fare un tentativo per capire se esistono i margini per portare Paulo Dybala a Trigoria. Tiago Pinto non ha ancora presentato un’offerta all’entourage dell’argentino, ma potrebbe farlo a breve, visto che in queste ore è in programma una call tra il general manager giallorosso e il procuratore Jorge Antun. Un primo contatto necessario a capire se da parte dell’ex Juventus c’è la volontà di abbassare le richieste sull’ingaggio, visto che attualmente chiede almeno 6 milioni netti a stagione. Chi non ha dubbi sulla fattibilità dell’operazione invece è José Mourinho, affascinato dall’idea di metterlo al centro del suo scacchiere, aumentando esponenzialmente la competitività della rosa. Il giocatore si è detto lusingato delle attenzioni di uno dei migliori allenatori al mondo.

Sulle tracce del classe ’93 però non ci sono soltanto la Roma e Mourinho. A Napoli sono sempre più convinti di dover piazzare un colpo importante dopo aver perso Insigne, Koulibaly e (per ora) Mertens. E la Joya è il profilo perfetto. Sia perché arriverebbe senza costi di cartellino, sia per l’effetto che avrebbe sulla piazza. Gli Azzurri possono offrire la Champions e in più, alcune persone vicine al giocatore, lo starebbero incoraggiando ad aprire uno spiraglio al club di De Laurentiis. In questo caso Dybala è già stato contattato dai partenopei – pronti ad avvicinarsi allo stipendio richiesto dal calciatore – e una telefonata c’è stata anche con Luciano Spalletti. In corsa c’è sempre anche l’Inter, che resta prima scelta del giocatore, nonostante i nerazzurri debbano liberarsi di diversi ingaggi pesanti. La dirigenza di Suning dovrà necessariamente effettuare almeno due cessioni tra Sanchez, Dzeko, Correa e Skriniar. La Roma potrebbe approfittare dell’attuale situazione dell’Inter.