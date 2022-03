Spinazzola, un altro stop and go

Corriere dello Sport (R. Maida) – La rincorsa di Leonardo Spinazzola ha subito un nuovo stop, per fortuna non grave, che ne ha ritardato il viaggio in Finlandia per il controllo finale propedeutico alla ripresa. Un problema non legato in alcun modo al tendine d’Achille, né ai muscoli, gli ha impedito di presentarsi alla visita, che era prevista la scorsa settimana.

Il professor Lempainen lo aspetta nella clinica di Turky per i prossimi giorni, sperando di potergli finalmente concedere il green pass atletico: tutti i parametri di allenamento, prima del piccolo inconveniente, erano in linea con le aspettative, tanto che Spinazzola aveva anche ricominciato a volgere una parte del lavoro con i compagni.

Ma i tempi per il recupero agonistico restano indeterminati. la scadenza di aprile, che sarebbe stata rispettata se non fossero sopraggiunti ostacoli, rischia di subire un ulteriore slittamento. Perché dall’ok del professor Lempainen alla convocazione devono passare almeno 4-5 settimane. Considerando che la stagione della Roma può termina nella migliore delle ipotesi il 25 maggio, con la finale di Conference League, Spinazzola potrebbe rendersi disponibile solo per il rush finale.