La Repubblica (F. Ferrazza) – A Trigoria buone sorprese da Spinazzola, tornato a lavorare in palestra e subito a confronto con lo Special One che spera di poterlo riavere al meglio tra un paio di mesi. Sarebbe un ritorno fondamentale per Mourinho, che potrebbe avere a disposizione in più oltre ai titolari Vina e Karsdorp e a Calafiori e Reynolds, con quest’ultimo che non sembra convincere il portoghese.