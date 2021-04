Spinazzola tenta il recupero per la difesa in emergenza

Il Messaggero (S.Carina) – E’ stata la notte delle rivincite. Di Fonseca, ma soprattutto di Pau Lopez e Ibanez. La Roma formato europeo regala di sicuro qualche sorriso in più, anche alla difesa che ad Amsterdam non è esente da responsabilità sul primo gol, sul rigore e su qualche occasione dopo l’1-1. E’ proprio sull’orlo del baratro che la sliding-door per una volta sorride alla Roma e inizia un’altra partita.

Se giovedì Fonseca conta di recuperare Smalling e Mkhitaryan, c’è da pensare prima al Bologna. Spinazzola sarà valutato di giornata in giornata, ieri uno scatto fotografico sul tapis roulant ha lasciato sperare che si tratti un semplice affaticamento e non di una lesione. Da Trigoria filtra che la situazione è border-line e potrà essere più chiara soltanto con gli esami strumentali. Domani mancherà Cristante (squalificato) ma tornerà a disposizione Karsdorp.