Spinazzola: “Sono felice, sto lavorando molto. Scriverò un libro sugli Europei”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale infortunatosi nel corso del match di Euro 2020 contro il Belgio, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole:

Al primo posto delle mie giornate migliori. I figli sono giornate indimenticabili, hanno un altro livello di emozione, ma calcisticamente ed emotivamente non ha paragone. Nella mia carriera non potevo desiderare di meglio.

Quella con l’Austria, quella più combattuta fino a quel momento. Abbiamo sudato contro una squadra intensa e aggressiva, abbiamo capito che eravamo un grande gruppo. Ci siamo riuniti nella difficoltà, non abbiamo mai mollato. Facevamo sembrare tutte le gare facili, quella è stata la prima in cui abbiamo sofferto tutti insieme.

Quale partita ti viene in mente per prima?

Sono stati 20 giorni incredibili, avevo i brividi per quello che avevamo passato noi. Sapevo cosa stessero pensando, cosa stessero provando dentro. Hanno fatto la storia, come noi.

Scriverai un diario di questa estate?

Sarà un libro solo dell’europeo, non della mia vita. Quello che ho vissuto personalmente, cercherò di far vedere quello che ho passato io e quello che abbiamo passato in quei giorni incredibili. Quello che eravamo, quello che siamo e farò passare tutto ciò in un libro che uscirà a settembre, settembre-ottobre. Ci sarà modo di parlare di questo.

Il mondiale? Speriamo, significa che avremo vinto anche quello. Sarò felice!.

Vi sentite ancora con gli altri compagni? Tutti i giorni! La mattina il buongiorno, neanche con mia moglie faccio questo!.