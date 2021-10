Spinazzola sorride: c’è il sì di Lempainen

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Sono trascorsi esattamente centoventi giorni da quel brutto infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime nella gara contro il Belgio, dicendo definitivamente addio al suo Europeo. Centoventi giorni dopo sul volto di Leonardo Spinazzola si può vedere solo un bel sorriso, perché adesso può incominciare a vedere la luce in fondo al tunnel.

Ieri promeriggio il terzino della Roma è stato visitato dal professor Lasse Lempainen dell’Hospital NEO di Torku. Dopo i numerosi check svolti online, questa volta il chirurgo che lo ha operato lo scorso luglio ha voluto effettuare un controllo di persona al tendine operato: la risposta è stata positiva, l’iter di recupero procede nel migliore dei modi e adesso proseguirà l’ultima fase riabilitativa.

Adesso Spinazzola potrà intensificare gli esercizi per la fase di reatletizzazione, come se posse preparazione pre stagionale che lui ovviamente è stato costretto a saltare. La speranza di Leonardo è di potersi aggregare parzialmente in gruppo tra qualche settimana, per poi trovare la prima convocazione per la partita di Conference contro lo Zorya del 25 novembre.